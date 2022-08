IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,7 Prozent auf 129,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 129,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 739 IBM-Aktien.

Am 11.07.2022 markierte das Papier bei 141,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,16 Prozent. Bei 100,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 29,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 18.07.2022. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18.745,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.535,00 USD.

Voraussichtlich am 18.10.2022 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2023 erwartet.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

