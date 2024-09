Ich hatte mich auf die QSuites von Qatar Airways gefreut, bekam aber nur die Business-Class - warum ich trotzdem überzeugt bin

Meine Erfahrung mit Qatar Airways von Südafrika nach Tunesien: Keine Luxus-Suites, dafür bekam ich die Business-Class.

Ich habe es genossen, mit Qatar Airways in der Business-Class zu fliegen. Tammy Barr

Ich bin 15 Stunden in der Business-Class von Qatar Airways geflogen, und zwar auf zwei verschiedenen Flügen. Ich hatte Qsuites gebucht, wurde aber wegen eines Flugzeugwechsels in die normale Business-Class versetzt. Das Essen war teilweise nur annehmbar, aber die Liegesitze und die Annehmlichkeiten übertrafen unsere Erwartungen.

Ich bin kürzlich 15 Stunden in der Business-Class von Qatar Airways von Südafrika nach Tunesien geflogen.

Bei der Buchung zahlte ich 35.000 American Airlines Meilen und 84 US-Dollar (etwa 76 Euro) Gebühren für einen Sitz in den Qsuites. Das sind die luxuriösen, flachliegenden Business-Class-Sitze von Qatar Airways mit Schiebetüren für mehr Privatsphäre.

Flugzeugwechsel bedeutet Wechsel von Qsuites auf Standard Business-Class

Ich habe gesehen, dass diese Flüge für etwa 2700 US-Dollar (etwa 2400 Euro) pro Strecke angeboten werden, obwohl die Business-Class von Qatar Airways manchmal deutlich mehr kosten kann – über 10.000 US-Dollar (etwa 9000 Euro).

Leider erhielt ich einige Tage vor meinem Flug eine E-Mail, die mich darüber informierte, dass mein Flugzeug gewechselt wurde und ich statt in den Qsuites in der Standard Business-Class sitzen würde. Ich war enttäuscht, nicht in den Qsuites zu sein. Aber ich wusste bei der Buchung, dass ein Sitz darin nicht garantiert war. Hier seht ihr, wie mein Flug verlief.

Meine Eindrücke aus der normalen Business-Class von Qatar Airways

Tammy Barr

Der Check-in und das Boarding verliefen glanzlos.

Die Business-Class wurde früh zum Einsteigen aufgerufen, aber wir wurden dann 20 Minuten lang in der dampfenden Fluggastbrücke festgehalten, bis das Flugzeug tatsächlich bereit war.

Als ich endlich an Bord war, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass die meisten Sitze bereits durch liegende Passagiere besetzt waren.

Ein Flugbegleiter erklärte mir, dass diese Flugstrecke ein Dreieck zwischen Doha, Durban und Maputo sei. Die Passagiere, die von Doha nach Maputo reisten, saßen also bereits im Flugzeug in Durban, als wir an Bord gingen.

Wir wiederum saßen im Flugzeug in Maputo, während andere Passagiere ausstiegen. Dadurch fühlte sich mein Flug ein wenig wie eine Busfahrt und weniger wie ein Luxus-Erlebnis an.

Tammy Barr

Die Sitze fühlten sich privat und bequem an, und das Design war beeindruckend anpassbar.

Die 1-2-1-Sitzkonfiguration – einer Sitzanordnung, bei der jeder Passagier direkten Zugang zum Mittelgang hat und der mehr Freiheit für jeden Passagier bietet – winkelte die Sitze vom Gang ab und ermöglichte so ein intensiveres Gefühl von Privatsphäre.

Der breite Sitz schuf eine geräumige Umgebung, und viele Komponenten – einschließlich der Höhe der Armlehnen – waren vollständig verstellbar.

Außerdem gab es mehrere Ablagemöglichkeiten für Handgepäck.

Tammy Barr

Ich wurde mit einem Getränk und einem erfrischenden Handtuch begrüßt, musste aber um ein Amenity Kit und Kopfhörer bitten.

Als ich ankam, lagen eine Decke und zwei Kissen an meinem Platz.

Nach einigen Minuten begrüßte mich die Flugbegleiterin mit einem erfrischenden Handtuch und einem Willkommensgetränk. Da der Flug von Durban nach Maputo nur eine Stunde dauerte, wurden nur Snacks und ein begrenzter Getränkeservice angeboten.

Ich musste Kopfhörer und das Diptyque Amenity Kit – ein Kosmetik-Paket – anfordern. Das Set war schön und ich freute mich, die luxuriöse Lotion, den Lippenbalsam und das Parfüm mit nach Hause nehmen zu dürfen, um sie an Land weiterzunutzen.

Tammy Barr

Die Zwischenlandung warf mich immer wieder aus der Bahn, aber ich nahm sie in Kauf.

In Maputo angekommen, stiegen die meisten Passagiere aus. Nur die wenigen, die in Durban zugestiegen waren, blieben an Bord, während das Flugzeug gereinigt und für den nächsten Flugabschnitt vorbereitet wurde.

Zu diesem Zeitpunkt wurden mir Pyjamas und Hausschuhe sowie die Speise- und Getränkekarten überreicht.

Zwischenlandungen, bei denen die Passagiere an Bord bleiben, sind selten. Und diese Stunde am Boden war eine gute Gelegenheit für mich, ein paar Fotos zu machen.

Ich nutzte die Zeit auch, um das Badezimmer zu besichtigen, das sich großzügiger anfühlte als die üblichen Einrichtungen. Es war geräumig und verfügte sogar über ein Fenster. Außerdem gab es dort Produkte von Diptyque: Lotion, Mundwasser und Feuchtigkeitsspray für das Gesicht.

Zum Glück war die Strecke von Maputo nach Doha länger, sodass ich auf dem Weg nach Katar die Möglichkeit hatte, zu essen, zu trinken und zu schlafen.

Tammy Barr

Mein Essplatz sah toll aus, aber das Essen blieb hinter meinen Erwartungen zurück.

Die Mahlzeiten wurden auf Wunsch serviert. Und als ich fertig war, wurde ein weißes Tischtuch über meinem ausziehbaren Tisch ausgebreitet.

Der Flugbegleiter deckte ihn mit Mini-Salz- und Pfeffermühlen und einem batteriebetriebenen Teelicht ein. Meine Mahlzeit während des Fluges fühlte sich dadurch wie ein romantisches Abendessen für eine Person an.

Ich war beeindruckt von der Getränkekarte, die mehrere gute Weine, Spirituosen und alkoholfreie Getränke enthielt. Darunter befand sich auch der Champagner-Cocktail – einer meiner Favoriten.

Leider war das Gericht aus Kurzrippen vom Rind, das ich bekam, nur in Ordnung und nicht mehr. Die Käseplatte hat mir jedoch gut geschmeckt und passte gut zu meinem alten Tawny Port – einem Wein, der über lange Zeit in Holzfässern reift.

Tammy Barr

Nach dem Abendessen entspannte ich mich in meinem Liegesitz und schaute Filme.

Die Unterhaltungsmöglichkeiten auf meinem Flug waren großartig. Jeder Sitz hatte einen großen Bildschirm mit einer Auswahl an Hollywood-, Bollywood- und arabischen Filmen.

Die Kopfhörer, die ich bekam, waren von hoher Qualität und verfügten über Geräuschunterdrückung.

Um es noch gemütlicher zu machen, habe ich das Licht über meine Jalousie mit einem Knopfdruck gedimmt. Ich mochte es, dass ich nach draußen sehen konnte, ohne vom Sonnenlicht gestört zu werden.

Tammy Barr

Ich landete kurz vor Mitternacht in Doha und hatte eine neunstündige Zwischenlandung.

Mit meinem Ticket hatte ich kostenlosen Zugang zur Al Mourjan Business Lounge.

Mein Annehmlichkeitspaket und mein Schlafanzug aus dem Flugzeug waren während des Zwischenstopps sehr nützlich. Außerdem genoss ich es, die Lounge zu erkunden.

Schließlich machten wir uns auf den Weg zurück zum Gate, um unser Flugzeug für den nächsten Teil unserer Reise zu besteigen. Dieser dauerte sechs Stunden und führte nach Tunis, Tunesien.

Tammy Barr

Mein nächster Flug wurde von Oman Air durchgeführt.

Qatar Airways und Oman Air haben eine Partnerschaft. Und obwohl das Äußere meines Flugzeugs anders war, fühlte sich der Flug ganz ähnlich an.

Dieser Flug wurde von Oman Air durchgeführt, aber ich hatte Zugang zu demselben Unterhaltungssystem und den lila Plüschdecken wie zuvor.

Diesmal saß ich allerdings in den Apex-Suiten von Oman Air. Diese Business-Class-Sitze sind in einer 2-2-2-Konfiguration angeordnet. Das heißt, es gibt drei nebeneinanderliegende Zweier-Sitzeinheiten, wobei die Sitze durch Zwischenwände voneinander abgeschottet sind. Die Außensitze innerhalb der Kabine waren nun keine Einzelsitze mehr.

Tammy Barr

Die Apex-Suiten im Oman übertrafen meine Erwartungen, waren aber nicht so ergonomisch wie beim ersten Flug.

Die bequemen Stühle ließen sich flach umlegen, aber mein Sitz war nicht so bequem wie der auf dem vorherigen Flug. Die Armlehnen waren etwas schmal, sodass sich der Bereich ein wenig beengt anfühlte.

Es gibt eine kleine Trennwand zwischen den beiden Sitzen, die ich heruntergelassen habe, weil ich neben meinem Mann saß. Aber wenn ich neben einem Fremden säße, glaube ich nicht, dass der niedrige Schirm genug Privatsphäre bieten würde.

Tammy Barr

Ich fand das Essen auf diesem Abschnitt der Reise besser.

Das Essen auf diesem Teil des Fluges hat mir besser geschmeckt. Mein Rinderfilet war perfekt zubereitet und wurde auf einem weißen Tischtuch serviert, wie ich es schon einmal gesehen hatte.

Außerdem erhielten wir kurz vor der Landung Pralinen. Das war eine nette Geste.

Tammy Barr

Der Flug war jede Meile wert.

Auch wenn ich nicht in Qsuites fliegen konnte, war ich froh, dass ich in gehobenem Komfort reisen konnte.

Schließlich sind Q-Suiten nicht garantiert, und ich hatte unabhängig von der Flugzeugkonfiguration eine ziemlich luxuriöse Reise. Meine Flüge waren angenehm, und beide Crews waren äußerst höflich und aufmerksam.

Obwohl mich ein paar Kleinigkeiten auf meiner Reise enttäuscht haben, würde ich bei zukünftigen Flügen auf jeden Fall wieder mit Qatar Airways fliegen.

Lest den Originalartikel auf Business Insider.