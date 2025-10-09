Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Novo Nordisk sichert sich mit Übernahme mögliches Medikament gegen Leberfibrose. Orsted: Massiver Stellenabbau und Kostensenkungen geplant. Airbus-Auslieferungen im September hinter Ziel - Analysten bleiben aber zuversichtlich. Porsche mit rückläufigem Absatz in den ersten neun Monaten. Ferrari setzt Fokus wieder stärker auf Verbrenner.