DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin97.892 +2,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg
KW 43: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 43: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Ifo-Chef warnt: Wohlstand in Deutschland akut bedroht

26.10.25 13:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Ifo-Chef Clemens Fuest warnt vor einem weiteren Verfall der deutschen Wirtschaft und fordert ein größeres Reformkonzept. "Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang. Die Lage ist mittlerweile dramatisch", sagte Fuest der "Bild am Sonntag".

Wer­bung

"Während die staatlichen Ausgaben immer weiter steigen, sinken die privaten Investitionen", warnte der Chef des Münchner Ifo-Instituts. "Damit ist Deutschlands Wohlstand akut in Gefahr, denn weniger private Investitionen bedeuten mittelfristig weniger Wachstum, weniger Steuereinnahmen und damit auch weniger Geld für staatliche Leistungen."

Schon länger stagniere der durchschnittliche Lebensstandard. "Millionen Bürger erleben bereits, dass ihr Lebensstandard sinkt." Der Ökonom forderte die Bundesregierung auf, in den nächsten sechs Monaten ein umfassendes Reformkonzept vorzulegen, das weit über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Das Gesamtkonzept müsse bis spätestens Frühjahr 2026 vorliegen.

Ifo-Chef: Unter anderem Mütterrente stoppen

Fuest schlägt umfassende Sozialreformen vor. So müsse etwa die Mütterrente gestoppt werden. Stattdessen sollte die Regierung dafür sorgen, dass die Beiträge nicht weiter steigen.

Wer­bung

Firmen müssten konsequent bei Bürokratie entlastet werden, zum Beispiel durch Wegfall von Dokumentationspflichten bei CO2, Lieferketten, Mindestlohn. Die verursachten nur Kosten, brächten aber nichts, sagte Fuest. Das könnte jährlich bis zu 146 Milliarden Euro zusätzlichen Wohlstand bringen./sl/DP/zb