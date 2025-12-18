DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,11 -0,2%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.738 +0,6%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,18 -0,8%Gold4.333 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung
Top News
Über eToro Über eToro
Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Ifo-Exporterwartungen steigen im Dezember nur leicht

18.12.25 07:47 Uhr

DOW JONES--Die Ifo-Exporterwartungen sind im Dezember auf minus 3,1 Punkte von minus 3,8 im November gestiegen. "Die Exportwirtschaft schließt das Jahr enttäuschend ab", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der Ausblick auf das erste Quartal 2026 ist eher verhalten. Eine echte Belebung der Exporte will nicht aufkommen."

Wer­bung

Die Automobilbranche und der Maschinenbau sind überwiegend zurückhaltend und erwarten rückläufige Exporte. Die Nahrungsmittelindustrie rechnet ebenfalls mit Rückgängen, allerdings weniger stark als noch im Vormonat.

Die Hersteller von elektronischen und optischen Erzeugnissen blicken dagegen überwiegend optimistisch auf die kommenden Monate. Sie erwarten ein wachsendes Auslandsgeschäft.

Auch der Export der Getränkehersteller zieht an - der Indikator stieg auf den höchsten Wert seit April. Unter den Herstellern elektrischer Ausrüstungen ist die zeitweise Euphorie vergangener Monate verflogen: Sie erwarten nur noch geringe Zuwächse beim Export.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 01:47 ET (06:47 GMT)