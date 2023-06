Amazon-Aktie steigt an der NASDAQ: Amazon offenbar als möglicher Käufer von Ocado im Gespräch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Die Aktien von Amazon steigen am Donnerstag an der NASDAQ 4,26 Prozent auf 130,15 US-Dollar. Die britische "Times" berichtete ohne nähere Quellenangabe von Gerüchten um ein Interesse von Technologieunternehmen aus den USA an Ocado . Dabei wurde auch Amazon als möglicher Käufer ins Spiel gebracht. Ocado bietet Soft- und Hardware für den Online-Lebensmitteleinzelhandel an. Die Ocado-Papiere springen in London zeitweise 30,79 Prozent auf 5,62 Pfund nach oben. NEW YORK (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)