DAX schiebt sich kurz vor Handelsschluss auf neues Rekordhoch

Der deutsche Leitindex DAX hat es am Montag auf ein neues Rekordhoch geschafft. Während er den Handelstag noch kaum verändert begann und danach zunächst tiefer notierte, schaffte er es in der zweiten Handelshälfte doch noch ins Plus. Kurz vor Börsenschluss stellte er dann sogar ein neues Rekordhoch bei 15.806,90 Punkten auf. Aus dem Handel verabschiedete er sich mit 15.790,51 Zählern (+0,65 Prozent).

Ermuntert von der anhaltenden Rekordjagd an der Wall Street greifen Anleger auch bei europäischen Aktien zu.

Die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus bereitete Investoren aber weiterhin Sorgen, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Es herrsche ein Tauziehen zwischen denjenigen, die den Aufschwung in Gefahr sähen, und denjenigen, die lediglich eine Verzögerung der Erholung erwarteten.

Daneben ließ die Ankündigung von EZB-Chefin Christine Lagarde aufhorchen, ihr Haus wolle den geldpolitischen Ausblick auf der anstehenden Sitzung am 22. Juli ändern. "Noch wichtiger aber: Lagarde zeigte sich weiterhin zurückhaltend und betonte, dass es für Diskussionen um ein Zurückfahren der extrem lockeren Geldpolitik aufgrund der zahlreichen Risiken zu früh ist", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi.

Unabhängig davon fieberten Börsianer der US-Bilanzsaison entgegen, die am Dienstag von den Banken JPMorgan und Goldman Sachs eingeläutet wird. Dank geringerer Rückstellungen für faule Kredite könne mit kräftigen Gewinnzuwächsen gerechnet werden, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Positive Überraschungen seien aber wegen der bereits hohen Erwartungen schwierig. Die Aktien der beiden Geldhäuser rückten an der Wall Street bis zu 2,2 Prozent vor.

Redaktion finanzen.net / Frankfurt (Reuters)

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com