United Internet: Dommermuth will raschen Börsenstart von Ionos

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag

Mit einem geschätzten Marktwert von fünf Milliarden Euro könnte es das bislang größte Initial Public Offering (IPO) dieser Art in Europa werden. United-Internet-Vorstandschef Ralph Dommermuth will damit die Marktführerschaft im europäischen Cloud-Geschäft ausbauen, wie er gegenüber €uro am Sonntag erläuterte. "Mit dem IPO verschafft sich Ionos eine vorteilhafte Akquisitionswährung für eventuell zukünftig anstehende Akquisitionen", sagte Dommermuth. Gleichzeitig erhalte Mitgesellschafter Warburg Pincus eine "hervorragende Exit-Möglichkeit". Die US-Private-Equity-Firma ist derzeit noch mit 24,9 Prozent an Ionos beteiligt.

Der europäische Cloud-Markt wächst rasant. Der französische Konkurrent OVHCloud ist im Oktober an die Börse gegangen und kommt auf vier Milliarden Euro Marktwert. United Internet werde Ankeraktionär von Ionos bleiben, ergänzte Dommermuth. "Wir wollen uns gegen Wettbewerber wie Go Daddy und OVHCloud mit innovativen Produkten und Services durchsetzen."

Bildquellen: A. Hesse

___________________________________________