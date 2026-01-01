Der Baukonzern sichert sich zentrale Lose beim Ausbau der Bahnstrecke Zürich-Winterthur und positioniert sich langfristig im Schweizer Infrastrukturmarkt. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX etwas tiefer erwartet - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen im Minus -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Trump lenkt Venezuelas Öl-Milliarden in die USA -- Chevron, ExxonMobil im Fokus Henkel prüft offenbar Zukauf von Olaplex in den USA. Samsung erzielt Rekordgewinn im vierten Quartal. Nordex sichert sich neue Aufträge in Spanien. BVB-Aktie: Kobel-Aus im Trainingslager.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung