In enger Beziehung investiert in ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktien - die Kursreaktion

Insiderdeal

So änderte ein Insider seinen Anteil an ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt.

Am 16.01.2024 konnte bei ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt ein Insidertrade ausgemacht werden. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 17.01.2024 ein. 14.050 ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Papiere zu jeweils 0,77 EUR erwarb am 16.01.2024 VXT Deutschland OHG, in enger Beziehung. Die ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 33,70 Prozent auf 0,67 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 12,70 Prozent auf 0,58 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 349.046 ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net