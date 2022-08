Heidelberger Druck-Aktie klettert: Umsatzsteigerung dank hoher Nachfrage - Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Add'

Im abgelaufenen ersten Quartal stieg der Umsatz zum Vorjahr um ein Fünftel auf 530 Millionen Euro, wie der im SDAX notierte Maschinenbauer am Mittwoch in Heidelberg mitteilte. Davon blieben 35 Millionen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen. Nach 15 Millionen im Vorjahr hat sich das operative Ergebnis damit mehr als verdoppelt. Unter dem Strich machte Heidelberger Druckmaschinen einen Gewinn von fünf Millionen Euro nach einem Verlust von 14 Millionen Euro im Vorjahr. Trotz des schwächelnden China-Geschäfts kehrte der Auftragseingang mit 607 Millionen Euro auf das Niveau von vor der Pandemie zurück. Seine Prognose für das Geschäftsjahr, das Ende März endet, bestätigte Heidelberger Druck.

Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Add' - Ziel 2,40 Euro

Die Baader Bank hat Heidelberger Druck nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers überzeuge mit einem sehr soliden Auftragseingang, einem deutlichen Umsatzwachstum und einer sehr starken Profitabilität, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu sei die Aktie äußerst attraktiv bewertet./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Heidelberger Druck legen zweistellig zu nach starken Zahlen

Nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal sind Papiere von Heidelberger Druck auf das höchste Niveau seit Ende Juni geklettert. Dabei legten die Aktien zweistellig zu und kehrten am Morgen mit 1,55 Euro an ihre 50-Tage-Linie zurück. Via XETRA gewinnen die Heidelberger Druck-Aktien anschließend zeitweise 10,72 Prozent auf 1,51 Euro.

Baader-Experte Peter Rothenaicher sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Quartal mit sehr solidem Auftragseingang und guter Profitabilität. Er sieht das Unternehmen trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten auf gutem Weg in Richtung der bestätigten Gesamtjahresziele. Am Ende des Jahres werde man zudem viel Geld in der Kasse haben, ergänzte Rothenaicher.

Er stuft die Papiere bei einem Kursziel von 2,40 Euro mit "Add" ein, rät also, bei Kursschwächen zu kaufen. Der Experte traut ihnen nach einem bisher schwachen Jahr die Rückkehr auf das Frühjahrsniveau zu.

