Aareal Bank erwartet für 2020 negatives Betriebsergebnis - Aktie vorbörslich unter Druck

Grund dafür sei eine gegenüber den ursprünglichen Erwartungen erhöhte Risikovorsorge, teilte die Bank in einer Pflichtmitteilung mit. Außerdem strebt das Bankhaus eine Dividendenzahlung von insgesamt 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 an. Die vollständigen vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 will die Aareal Bank am 24. Februar veröffentlichen.

Die Ausschüttung der Dividende in Höhe von insgesamt 1,50 Euro je Aktie stehe unter dem Vorbehalt der aufsichtlichen und regulatorischen Vorgaben und müsse in zwei Schritten erfolgen, hieß es. Unter Einhaltung der am 15. Dezember 2020 durch die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichten Vorgaben errechnet sich nach aktuellem Stand der Abschlussarbeiten ein ausschüttungsfähiger Betrag von circa 35 bis 40 Cent je Aktie.

Der Vorstand plane, vorbehaltlich der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und der Zustimmung der Aufsichtsbehörde zur Gewinneinbeziehung der regulären Hauptversammlung im Mai 2021 einen entsprechenden Gewinnverwendungsvorschlag vorzulegen. Die verbleibenden circa 1,10 bis 1,15 Euro je Aktie könnten im vierten Quartal 2021 ausgeschüttet werden, falls zu diesem Zeitpunkt die Vorgaben der Aufsichtsbehörden rund um die Covid-19-Krise erfüllt seien.

So reagiert die Aareal-Aktie

Die Anleger flüchten am Montag vorbörslich aus den Aktien der Aareal Bank. Der Immobilienfinanzierer wird das Jahr 2020 wegen der verschärften Corona-Lockdowns in vielen Ländern überraschend mit roten Zahlen abschließen, wie er ankündigte. Erwartet werde ein negatives Betriebsergebnis in zweistelliger Millionenhöhe, teilte das Unternehmen mit. Davon belastet rutschten die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate um 3,8 Prozent ab, wenn man den Handel mit dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag vergleicht.

Als Hauptursache für die roten Zahlen galt eine erhöhte Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle. Ein Händler sprach von einer unschönen Gewinnwarnung und verwies auf das hohe Engagement der Aareal Bank im Bereich der Hotelfinanzierungen. Diese Branche ist von den erneuten Lockdowns mit dem zum Erliegen gekommenen Reiseverkehr besonders stark betroffen. Dem Börsianer zufolge ist eine deutliche Erholung vor allem im Geschäftsreiseverkehr nötig, um die Situation zu verbessern. Dass die Aktionäre für 2020 dennoch eine Dividende von 1,50 Euro erhalten sollen, brachte vorbörslich keine Erleichterung.

