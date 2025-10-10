DAX24.267 -1,4%Est505.536 -1,6%MSCI World4.277 -1,4%Top 10 Crypto16,62 +0,5%Nas22.575 -2,0%Bitcoin102.661 -2,5%Euro1,1612 +0,4%Öl63,03 -3,4%Gold3.996 +0,5%
Profil
INDEX-FLASH: Börsen in USA und Europa nach Trumps Aussagen zu China unter Druck

10.10.25 17:30 Uhr

NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen bezüglich einer Ausweitung des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben die internationalen Aktienmärkte am Freitag belastet. So drehte der US-Leitindex Dow Jones Industrial in die Verlustzone und gab zuletzt um 0,4 Prozent nach. An den europäischen Börsen weiteten der DAX und der EuroStoxx 50 ihre Tagesverluste deutlich aus und standen zuletzt jeweils mehr als ein Prozent im Minus.

US-Präsident Donald Trump hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft treffen sollen - "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Zudem kritisierte Trump Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren./la/he