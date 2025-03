INDEX-FLASH: US-Börsen ziehen nach Fed-Aussagen an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch nach geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed etwas mehr Gas gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine Gewinne etwas aus und notierte zuletzt 0,99 Prozent höher bei 41.993,29 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,19 Prozent auf 5.681,53 Punkte bergauf. Der am Dienstag besonders schwache Tech-Index NASDAQ 100 gewann 1,43 Prozent auf 19.761,59 Punkte. Er ist besonders sensibel für Zinsänderungen

Wer­bung Wer­bung

Die Fed hatte zwar ihre Zinsen zum Abschluss ihrer aktuellen Sitzung erwartungsgemäß erneut nicht verändert. Angesichts der hartnäckigen Inflation erwarten Ökonomen zunächst auch keine weiteren Zinssenkungen. Doch wie schon bei der Januar-Sitzung rechnet eine Mehrheit der Währungshüter im weiteren Jahresverlauf mit zwei Senkungsschritten. Zudem wollen sie beim Verkauf ihrer Staatsanleihen-Bestände vom Gas gehen. Beides komme am Aktien- und Rentenmarkt gut an, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem ersten Kommentar./gl/mis