INDEX-MONITOR: Grenke steigt in den MDax auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister GRENKE steigt in den MDAX auf. Dafür wird WACKER CHEMIE den Index der mittelgroßen Werte verlassen und ab dem 24. Juni im Index der kleineren Titel SDAX notiert sein, wie der Indexanbieter Deutsche Börse am Mittwochabend mitteilte. Zudem ersetzt im SDax die Eckert & Ziegler (EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik) Medizintechnik AG das Bahntechnikunternehmen Vossloh. Während die Änderungen im MDax für Experten überraschend kam, wurde der Austausch im SDax so erwartet./he