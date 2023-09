Index-Änderungen: Wer bekommt SUSEs Platz im SDAX? - KRONES hat noch keine Chance

Index-Monitor

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich der Online-Modehändler ABOUT YOU und der B2B-Versandhändler TAKKT um den bald wohl frei werdenden Platz von SUSE im SDAX.

Denn für den Linux-Spezialisten läuft am Freitag die Angebotsfrist der Investmentgesellschaft EQT für dessen Übernahme aus. Am Mittwoch danach soll das Ergebnis bekannt gegeben werden.

Sinkt der frei handelbare Aktienanteil (Free Float oder Streubesitz) unter zehn Prozent, muss die Aktie zwei volle Handelstage nach Bekanntwerden bei der Deutschen Börse aus dem Index entfernt werden. Da EQT eine Mitteilung dazu für den 27. September veröffentlichen will, könnte ein Wechsel dann zum Montag, 2. Oktober erfolgen.

"Nachfolgen dürfte ? Stand jetzt - ABOUT YOU, aber auch TAKKT hat gute Chancen auf eine Rückkehr in den SDAX", sagte Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel Europe der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die beiden Unternehmen trennten nur zwei Millionen Euro, was den am Streubesitz gemessenen Börsenwert betreffe. "Das ist sehr wenig und kann sich daher rasch ändern", so Thorißen.

KRONES indes hat keine Chance, den Platz von SUSE einzunehmen. Der Abfüllanlagenhersteller berief am Dienstag einen unabhängigen Prüfungsausschuss-Vorsitzenden im Aufsichtsrat. Damit erfüllt Krones nun wieder eine Qualitätssicherungsvorschrift der Deutschen Börse, eine Rückkehr in den MDAX wird aber noch etwas dauern. Aus dem Index der mittelgroßen Unternehmen war die Aktie wegen des Verstoßes gegen die Regel am Freitag nach Börsenschluss herausgeflogen.

"Da die Deutsche Börse derlei Kriterien nur einmal monatlich überprüft, wird Krones erst auf der nächsten Rangliste, der für Oktober, wieder mit berücksichtigt", erklärt der Stifel-Experte. Damit ist zumindest der Weg in die DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) ab Dezember wieder frei. Und mit einer Free-Float-Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden Euro ist die Aktie derzeit auf einem sicheren Fast-Entry-Platz für den MDax, so Thorißen. Ermittelt hat er Platz 77. Luft nach oben wäre bis Platz 83.

Was aus Pfeiffer Vacuum wird, ist noch ungewiss. Auch hier gab es eine möglicherweise indexrelevante Mitteilung. So hatte der Vakuumpumpenhersteller am Montagnachmittag über die Weisung seiner Mehrheitsgesellschafterin Pangea GmbH informiert, vom Prime Standard in den General Standard wechseln zu sollen. Solange die für einen Verbleib in der DAX-Familie vorgeschriebenen Berichtspflichten dennoch eingehalten werden, ergeben sich allerdings keine weiteren Konsequenzen. Andererseits wird Pfeiffer ebenfalls über kurz oder lang den SDAX verlassen müssen.

Spannend wird es in nächster Zeit zudem mit Blick auf zwei Börsengänge: Der Gerresheimer-Konkurrent Schott Pharma steht kurz vor dem Start an der Börse. An diesem Dienstag startete die Zeichungsfrist für die Papiere des Spezialverpackungsherstellers. Insgesamt sollen etwas mehr als 20 Prozent des zur Schott AG gehörenden Unternehmens am Donnerstag, 28. September, an die Börse gebracht werden. Das sollte laut dem Index-Experten von Stifel im Dezember reichen für einen Platz unter den Schwergewichten im SDAX.

Nach 100 Jahren Börsenabstinenz strebt außerdem der Panzergetriebe-Hersteller Renk zurück aufs Parkett. Ob er allerdings einen Platz im SDAX bekommen könnte, ist derzeit komplett ungewiss. Erstens, so Thorißen, müsste der Börsengang spätestens etwa Mitte Oktober erfolgen, da Neulinge mindestens 30 Handelstage an der Börse sein müssen, um auf die monatliche Auswahlliste der Deutschen Börse zu kommen. Für Dezember wäre dies die November-Rangliste. Zweitens müsse abgewartet werden, ob der Aktienanteil, der an die Börse gebracht wird, ausreichend hoch für eine Berücksichtigung sei.

