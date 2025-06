MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert bei hoher Unsicherheit - Airbus fest

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte gehen wenig verändert in den Mittwoch. Der DAX liegt im frühen Handel kaum verändert bei 23.428 Punkten. Beim Euro-Stoxx-50 sieht es ähnlich aus. Damit sind zumindest vorbörsliche Abschläge wieder aufgeholt, auch weil die Ölpreise im frühen Tagesverlauf etwas nachgegeben haben. Am Dienstag waren die Ölpreise stark gestiegen um rund 5 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Trotzdem bleibt die Unsicherheit hoch: Auf die Stimmung drückt weiterhin die Lage im Nahen Osten, wo auch ein Kriegseintritt der USA nicht auszuschließen ist. Zumindest verschärfte US-Präsident zuletzt mit der Forderung nach einer Kapitulation Irans den Ton.

Daneben ist die Frage, wie die US-Notenbank am Abend die Entwicklung beurteilt. Einerseits treibt der jüngste Ölpreisanstieg die Inflation wieder an, andererseits dämpft er aber auch die Konjunktur. Erwartet wird, dass die Fed die Leitzinsen noch unverändert lässt und die Inflation weiter beobachtet, auch wegen der Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Zollstreit. Spannend werden die neuen Inflationsprognosen, die ersten seit dem so genannten Liberation Day. Gleichzeitig gibt die US-Notenbank neue Zinsprognosen bekannt.

Ein Händler weist derweil auf die eingetrübte Marktbreite hin: "Die Favoriten der Hausse wie SAP, die Versicherer oder auch die Telekom konsolidieren oder korrigieren schon", hat er beobachtet. Die Situation deute eher auf weiter fallende Kurse hin. SAP geben um 0,4 Prozent nach.

Wer­bung Wer­bung

Neue Dividendenpolitik stützt Airbus

Airbus steigen um 2,4 Prozent. Der Flugzeugbauer will künftig 30 bis 50 statt 30 bis 40 Prozent des Gewinns ausschütten. Händler wollen das Kursplus aber nicht überbewerten: "In Zeiten des Kriegs ist das Geschäft mit Flugzeugen schwierig, zumindest mit zivilen", so ein Marktteilnehmer. Aus technischer Sicht habe der Kurs in den vergangenen Tagen den seit April intakten Erholungstrend gebrochen.

Beiersdorf geben um weitere 1,1 Prozent nach auf 108,50 Euro. Morgan Stanley habe das Kursziel auf 118 von 124 Euro gesenkt, die Deutsche Bank auf 98 von 99 Euro, heißt es im Handel. Die Deutsche Bank rate nach wie vor zum Verkaufen.

Mit einem Erholungsschub zeigen sich dagegen Gerresheimer, die um 4,9 Prozent anziehen. Der Kurs war am Dienstag stark unter Druck geraten mit Spekulationen, die Übernahme von Gerresheimer durch Warburg Pincus und KPS Capital Partners sei vom Tisch. Wie Gerresheimer selbst später dann aber mitteilte, sagte KPS auf Nachfrage, dass weiterhin Gespräche mit Warburg Pincus geführt würden.

Wer­bung Wer­bung

Deutsche Pfandbriefbank verlieren 5,8 Prozent. Die Bank hat gewarnt, dass die Aufgabe des US-Geschäfts zu Abschreibungen und einem Verlust führen wird. "Die Konzentration auf Europa kommt unter mittelfristigen Gesichtspunkten aber gut an", meint ein Marktteilnehmer ungeachtet der negativen Kursreaktion.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.290,67 +0,0% 1,99 +9,1%

Stoxx-50 4.485,01 -0,1% -5,75 +5,1%

DAX 23.428,35 -0,0% -6,30 +19,0%

MDAX 29.662,21 -0,2% -58,04 +17,3%

TecDAX 3.782,93 -0,4% -16,86 +12,6%

SDAX 16.687,75 -0,3% -53,26 +23,3%

CAC 7.692,09 +0,1% 8,36 +4,9%

SMI 11.974,61 -0,3% -32,45 +4,2%

ATX 4.369,77 -0,1% -3,60 +20,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1519 +0,3% 1,1482 1,1533 +11,6%

EUR/JPY 166,97 +0,1% 166,76 167,33 +2,8%

EUR/CHF 0,9407 +0,3% 0,9375 0,9395 +0,3%

EUR/GBP 0,8554 +0,0% 0,8553 0,8533 +2,9%

USD/JPY 144,96 -0,2% 145,23 145,09 -8,0%

GBP/USD 1,3466 +0,3% 1,3425 1,3515 +8,5%

USD/CNY 7,1756 -0,1% 7,1794 7,1783 -0,5%

USD/CNH 7,1867 -0,1% 7,1916 7,1859 -2,1%

AUS/USD 0,6503 +0,4% 0,6477 0,6512 +5,4%

Bitcoin/USD 104.965,90 +0,4% 104.594,05 104.649,00 +14,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,65 75,12 -0,6% -0,47 -1,1%

Brent/ICE 76,24 77,19 -1,2% -0,95 +2,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.380,48 3.390,23 -0,3% -9,75 +28,9%

Silber 32,27 32,28 -0,0% -0,01 +12,8%

Platin 1.102,53 1.103,88 -0,1% -1,35 +23,3%

Kupfer 4,85 4,81 +0,8% 0,04 +17,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2025 03:36 ET (07:36 GMT)