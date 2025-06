Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittwochmittag

So entwickelt sich Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 164,72 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 164,72 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 166,96 EUR. Bei 161,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.039 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 177,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,27 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,69 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,44 EUR an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 13,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

