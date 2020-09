INDEX-MONITOR: Shop Apotheke und Wacker Chemie im MDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) sind von diesem Montag an erstmals Mitglied im MDAX. Dem Index für mittelgroße Werte gehören zudem die Papiere des Spezialchemie-Herstellers WACKER CHEMIE wieder an, die im Juni 2019 in den SDAX hatten absteigen müssen. Getauscht haben die beiden ihren Platz mit dem TV-Unternehmens RTL sowie der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet (Rocket Internet SE). Sie befinden sich nun im SDax, dem kleineren Bruder des MDax. Im Dax (DAX 30) blieb indes - wie bereits bekannt - alles beim Alten.

Zudem nahm die Deutsche Börse am Freitag nach Handelsschluss weitere Änderungen im SDax vor. Neu in diesem 70 Werte umfassenden Index der Dax-Familie sind der Spezialpharma-Hersteller Medios, der unter anderem von Rocket Internet gegründete Online-Modehändler Global Fashion Group (Global Fashion Group (GFG)) und das Essener IT-Unternehmen Secunet (secunet Security Networks). Für die drei Neuzugänge mussten der Möbelhändler Steinhoff, der Ingenieurdienstleister Bertrandt und der Personalmanagement-Softwareanbieter Atoss (ATOSS Software) ihre Plätze räumen.

Wichtig sind Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/