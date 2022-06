Deutsche Börse-Aktie verliert: Kappungsgrenze im DAX weiterhin unverändert

Wie ihre Index-Tochter Qontigo soeben mitteilte, lehnten die Marktteilnehmer in der jüngsten Marktkonsultation eine Erhöhung der Kappungsgrenze auf 15 Prozent ab. Zustimmung gab es hier fast nur aus dem Unternehmensbereich. Alle anderen Vorschläge der Börse wurden aber von den Marktteilnehmern begrüßt. Sie will die Methodologie des DAX nun bis zum zweiten Halbjahr 2023 per Index-Reform ändern.

Angleichung an Stoxx-Indizes zwingt ETFs zu zeitnaher Beteiligung an Kapitalmaßnahmen

Im Einzelnen geht es vor allem um eine stärkere Angleichung an die Stoxx-Total-Return-Indizes. Die Umsetzung der Vorschläge würde passive Anleger wie ETFs künftig zu einer zeitnahen Beteiligung an Kapitalmaßnahmen zwingen. Derzeit ermöglichen CI- und Korrekturfaktoren den passiven Investoren eine Neugewichtung ihrer Werte erst zum Quartalstermin der Index-Änderungen. Das würde dann wegfallen.

Daneben sollen Dividenden künftig nicht mehr in den ausschüttenden Einzelwert reinvestiert werden, sondern gleichmäßig in den gesamten Index. Auch dieser die Methodik betreffende Reformvorschlag wurde von den Marktteilnehmern in der Konsultation begrüßt.

Die Aktie der Deutschen Börse notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,17 Prozent schwächer bei 152,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Deutsche Börse