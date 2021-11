Hermès und Richemont: Luxushersteller im Dezember auf dem Weg in EuroStoxx und Stoxx 50

JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta und SocGen-Analyst Yohan Le Jallé sehen sehr gute Chancen für einen Aufstieg des französischen Luxusmodeherstellers Hermès in den Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 . Zudem, so erwartet Gupta, dürfte der Schweizer Wettbewerber CH0210483332 in den währungsgemischten Stoxx Europe 50 aufgenommen werden.

Abstiegsgefährdet im EuroStoxx 50 ist beiden Index-Experten zufolge zuvorderst die vom Medienkonzern Vivendi abgespaltene Universal Music. Gupta sieht außerdem das irische Online-Glückspielunternehmen Flutter Entertainment als gefährdet an. Im Stoxx 50 rechnet er damit, dass das britische Telekomunternehmen Vodafone für Richemont aus dem Index herausgenommen wird.

Dass es Hermès in den EuroStoxx schaffen dürfte, ist laut Le Jallé vor allem dem Umstand zu verdanken, dass der französische Luxusgüterkonzern Kering vom Einzelhandel in den Bereich Konsumgüter und Dienstleistungen wechselt. Dadurch gelang Hermès der Sprung in die Auswahllisten.

Etwaige Änderungen werden vom Deutsche-Börse-Index-Anbieter Qontigo, zu dem auch Stoxx Ltd. gehört, nach Handelsschluss am 1. Dezember bekannt gegeben. Erstmals in neuer Zusammensetzung gehandelt würden EuroStoxx 50 und Stoxx 50 dann am 20. Dezember.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Richemont