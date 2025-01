Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 31,75 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 31,75 EUR zu. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,81 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 245.331 Infineon-Aktien.

Am 13.06.2024 markierte das Papier bei 38,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 12,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,348 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 38,89 EUR.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Infineon ebenfalls 0,57 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 10.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im Dezember 2024

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 klettert