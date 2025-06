Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag mit Abschlägen

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 33,29 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,9 Prozent auf 33,29 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,25 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 862.331 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,40 Prozent.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,359 EUR je Infineon-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 08.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,63 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Analysten sehen bei Infineon-Aktie Potenzial

Infineon, AIXTRON & Co.: Halbleiter-Aktien steigen - NVIDIA beflügelt den Sektor

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy