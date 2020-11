Infineon-Aktie aktuell: Infineon präsentiert sich fester

Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 24,39 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 11.761 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 24,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.640.329 Infineon-Aktien.

Am 14.10.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,33 EUR an. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,38 EUR an. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,923 EUR je Infineon-Aktie.

Die Infineon Technologies AG ist ein führender Hersteller von Halbleitern, der sich bei der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit konzentriert. Angeboten werden Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens, das in großen Teilen auf Elektronik basiert, vertreten. Zur Anwendung kommen Halbleiter unter anderem in der Elektronik von Fahrzeugen, in PCs, Mobiltelefonen, in Chips auf Ausweisen, Kredit- und EC-Karten, Beleuchtungsanlagen, allen Arten von Steuergeräten sowie in Haushalts- und Stromversorgungsgeräten. Im Januar 2015 bekam der Chiphersteller von den Wettbewerbshütern grünes Licht für den Kauf des US-Rivalen International Rectifier. Es ist die größte Übernahme in der Firmengeschichte von Infineon. Der Konzern hatte die rund 3 Mrd. US-Dollar (2,5 Mrd. Euro) schwere Übernahme im August 2014 angekündigt.

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Erste Schätzungen: Infineon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AMD peilt wohl 30-Milliarden-Dollar-Übernahme von Xilinx an - Xilinx-Aktie +14 Prozent

Aktien von Infineon, STMicro und Dialog Semiconductor stark: Ausblick von NXP und Konsolidierung treiben Chipbranche an

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com