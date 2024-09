Infineon Aktie News: Infineon gibt am Dienstagvormittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 32,78 EUR.

Die Infineon-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 32,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,78 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 48.869 Stück.

Bei 39,35 EUR markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 20,03 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,349 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,67 EUR.

Am 05.08.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag freundlich

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt am Montagnachmittag