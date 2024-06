Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 37,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,54 EUR an. Mit einem Wert von 36,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.352.239 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 7,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,27 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,353 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,72 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

