Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Freitagnachmittag

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 35,73 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 35,73 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 36,23 EUR. Bei 35,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.452.820 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,12 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,63 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Infineon-Analyse: UBS AG bewertet Infineon-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus