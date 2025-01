Infineon Aktie News: Infineon macht am Montagvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 32,10 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 32,10 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,48 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 266.860 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,81 EUR erreichte der Titel am 13.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 17,29 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,38 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 10.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt nachmittags ab

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer