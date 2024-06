Infineon Aktie News: Infineon wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 36,71 EUR nach.

Das Papier von Infineon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 36,71 EUR ab. Die Infineon-Aktie sank bis auf 36,48 EUR. Bei 37,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.430.410 Infineon-Aktien.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,71 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,25 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,12 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. Am 30.07.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

