Infineon Aktie News: Infineon zieht am Dienstagvormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 30,01 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 30,01 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 30,33 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 254.502 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 23,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 10,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,347 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,17 EUR.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

