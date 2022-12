Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Infineon

Um 12:22 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 30,95 EUR ab. Die Infineon-Aktie sank bis auf 30,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,00 EUR. Zuletzt wechselten 699.089 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 42,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 49,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,92 EUR aus.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.007,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,12 EUR im Jahr 2023 aus.

