Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Infineon-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 30,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 30,71 EUR. Bei 31,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.738.374 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.12.2021 markierte das Papier bei 42,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 27,91 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 49,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,320 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4.143,00 EUR gegenüber 3.007,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,12 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

