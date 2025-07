Infineon Aktie News: Infineon am Mittag fester

Infineon im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 37,77 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 37,77 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 37,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 37,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 706.907 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. 4,41 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,59 EUR.

Am 08.05.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Infineon am 05.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 11.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

