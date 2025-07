Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 37,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 37,70 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 37,97 EUR zu. Mit einem Wert von 37,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.198.389 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,59 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,59 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 08.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3,63 Mrd. EUR umgesetzt.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

