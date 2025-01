Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 32,44 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 32,44 EUR abwärts. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,21 EUR. Bei 32,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158.105 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 38,81 EUR markierte der Titel am 13.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,80 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,29 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,22 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,57 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,92 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 10.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach