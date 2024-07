Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Dienstagmittag schwächer

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 35,58 EUR abwärts.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). 13,18 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). 13,18 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,350 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,72 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,12 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Infineon die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

