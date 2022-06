Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Infineon-Aktie musste um 10.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 27,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 27,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,30 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 818.006 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 37,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.05.2022 auf bis zu 25,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,78 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 09.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.298,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.700,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

TSMC sieht weiterhin starke Nachfrage

So schätzen die Analysten die Infineon-Aktie im Mai 2022 ein

Hot Stocks heute: Halbleiteraktien im Fokus - Infineon, QUALCOMM und Intel & BioNTech könnte im Chartbild ausbrechen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon