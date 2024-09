Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 29,62 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 29,73 EUR zu. Bei 29,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 203.925 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Gewinne von 32,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,349 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,79 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Mrd. EUR eingefahren.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

AIXTRON-Aktie fällt zeitweise auf tiefsten Stand seit 2021: Infineon-Meldung sorgt für Nervosität

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich fester

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen