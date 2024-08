Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 30,62 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 30,62 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 30,62 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77.281 Infineon-Aktien.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 11,58 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,353 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,67 EUR.

Am 05.08.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

