Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Plus

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 33,97 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 33,97 EUR zu. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,33 EUR. Bei 34,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 285.517 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,25 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 05.08.2024. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 22,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,348 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,22 EUR an.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,57 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,54 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Am 10.02.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

