Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag stärker

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 33,58 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 33,58 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,41 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 84.312 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,56 Prozent. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,348 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,22 EUR.

Am 12.11.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,57 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Infineon am 04.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 10.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

