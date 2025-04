Kryptokurse am Sonntagnachmittag

06.04.25 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -1,28 Prozent auf 82.473,11 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 83.538,65 US-Dollar gestanden hatte. Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -2,78 Prozent auf 294,98 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 303,40 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ethereum-Kurs um -2,44 Prozent auf 1.764,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.808,07 US-Dollar an der Tafel. Währenddessen wird Litecoin bei 79,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -4,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,65 US-Dollar). Daneben fällt Ripple um -2,86 Prozent auf 2,083 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,144 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -4,02 Prozent auf 0,6284 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,6548 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -0,85 Prozent auf 211,38 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 213,18 US-Dollar. Inzwischen fällt der IOTA-Kurs um -4,30 Prozent auf 0,1584 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1655 US-Dollar wert. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0041 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2505 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2521 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0159 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0150 US-Dollar beziffert. Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -1,30 Prozent auf 21,18 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 21,46 US-Dollar wert. Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 4,18 Prozent auf 4,954 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 4,755 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

