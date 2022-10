Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Aufschlag

Um 12:22 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 24,02 EUR zu. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 24,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 587.189 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 43,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 45,23 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 16,15 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,54 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 03.08.2022. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.618,00 EUR – ein Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 2.722,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

