Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Donnerstagmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 30,95 EUR zu.

Das Papier von Infineon konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 30,95 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,29 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.229.992 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,52 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,31 EUR an.

Am 05.08.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

