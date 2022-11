Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag höher

Um 09:22 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 32,33 EUR zu. Bei 32,33 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 398.329 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 43,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 56,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,690 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.143,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.007,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,09 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

