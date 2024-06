Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Infineon im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Infineon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 36,55 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 36,06 EUR. Mit einem Wert von 36,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 559.190 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Mit einem Kursverlust von 25,17 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,72 EUR.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,12 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX im Plus