Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,19 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 30,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 977.330 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,32 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 11,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,349 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,79 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

