Infineon Aktie News: Infineon macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 04:22 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 32,26 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 32,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.915.088 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 26,42 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 56,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,690 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,92 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 15.11.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.143,00 EUR – ein Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.007,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,09 EUR je Aktie aus.

