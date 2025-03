Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Infineon im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 35,08 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 35,08 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 34,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.392.115 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 06.08.2024. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 26,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,372 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,81 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,51 Prozent zurück. Hier wurden 3,42 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

