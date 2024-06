Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 34,58 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 34,58 EUR ab. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,54 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.506.773 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 16,45 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,350 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,72 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 07.05.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Am 30.07.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

